Nederland durft evacuatie Soedan nog niet aan, maar zet wel vliegtuigen klaar

Nederland durft het nog niet aan om Nederlanders te evacueren uit Soedan. Rond het vliegveld van hoofdstad Khartoem wordt namelijk flink gevochten. Een eerdere Duitse evacuatiepoging mislukte daardoor. Twee Defensie-vliegtuigen gaan woensdag wel naar Jordanië, zodat een evacuatie kan plaatsvinden wanneer het veiliger wordt.

Door de voortdurende gevechten in de stad is het moeilijk om mensen naar het vliegveld van Khartoem te krijgen. Ook rond het vliegveld zelf wordt veel gevochten. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft contact met zo'n vijftig Nederlanders in Soedan. Hen wordt dringend aangeraden binnen te blijven. Eerder op woensdag gaf het ministerie al aan dat de situatie te gevaarlijk is voor een evacuatie.

Later maakte minister Wopke Hoekstra bekend dat Nederland twee militaire vliegtuigen naar Jordanië stuurt, samen met een ondersteuningsteam van het ministerie. "Evacuatie kun je nooit beloven. Daar komt bij dat op dit moment heel veel geschoten wordt in de stad. Ook onduidelijk is of überhaupt het vliegveld nog te gebruiken is: of je in staat bent op te stijgen en te landen. Maar we zijn ons wel aan het voorbereiden. We proberen dat ook goed te coördineren met de bondgenoten", aldus de minister.