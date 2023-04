Duitse evacuatie uit Soedan mislukt, Nederland durft het nog niet aan

Het is Duitsland niet gelukt om Duitse burgers te evacueren uit Soedan. Rond het vliegveld van hoofdstad Khartoem wordt namelijk flink gevochten. Om die reden probeert Nederland het voorlopig niet eens. Het ministerie van Buitenlandse Zaken vindt het te gevaarlijk.

In Soedan wordt al dagenlang gevochten door het leger en paramilitairen. President en legerleider Abdel Fattah Al Burhan vecht een machtsstrijd uit met vicepresident en generaal Mohamed Hamdan Dagalo. Beide partijen kondigden dinsdag een 24 uur durende wapenstilstand aan. Die werd meteen na het ingaan al geschonden.

Door de voortdurende gevechten in de stad is het moeilijk om mensen naar het vliegveld van Khartoem te krijgen. Ook rond het vliegveld zelf wordt veel gevochten. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft contact met zo'n vijftig Nederlanders in Soedan. Hen wordt dringend aangeraden binnen te blijven.

De Nederlanders in Soedan maken het naar omstandigheden redelijk, zegt de woordvoerder van het ministerie. "Maar ze mogen de straat niet op en de voorraden raken op. Ze zoeken naar perspectief." Het ministerie werkt met man en macht aan de zaak, benadrukt hij. Ook vindt er veel internationaal overleg plaats.

"Nederland bereidt zich actief voor op alle scenario's, in nauwe samenwerking met onze internationale partners. Wij laten jullie niet in de steek", beloofde ambassadeur Irma van Dueren in een bericht aan de Nederlanders in het Noordoost-Afrikaanse land.

Westerse landen, waaronder Nederland, zetten in 2021 voor het laatst militairen in om mensen te evacueren. Dat gebeurde in Afghanistan, toen de Taliban sneller dan verwacht de hoofdstad Kaboel veroverden. De evacuatie verliep chaotisch en niet alle mensen konden worden geëvacueerd.

Een vliegtuig op de luchthaven van Khartoem staat in brand. Foto: AP

Duitse poging tot evacuatie mislukt

Het Duitse leger heeft geprobeerd om in het geheim Duitse burgers te evacueren uit het door geweld getroffen Soedan. Volgens het weekblad Der Spiegel ging het om 150 Duitsers, maar moest de operatie worden afgebroken. Door de aanhoudende gevechten in de buurt van het vliegveld kan de evacuatie niet veilig plaatsvinden. Om die reden doet Nederland geen poging om mensen te evacueren uit het Afrikaanse land.

Duitsland stuurde drie vliegtuigen naar Khartoem om tientallen diplomaten, ontwikkelingswerkers en andere burgers op te halen. Die vliegtuigen kwamen woensdagochtend aan. Het was de bedoeling dat ze 's middags alweer zouden vertrekken met de staatsburgers aan boord. De toestellen vliegen nu zonder die mensen aan boord terug naar Duitsland.

Een woordvoerder van het Duitse ministerie van Buitenlandse Zaken kon het bericht niet bevestigen. Hij zei dat "alle opties worden besproken en beoordeeld". Ook zei hij dat de bevoorrading van zowel Soedanese burgers als buitenlanders steeds lastiger wordt. "We nemen alle nodige maatregelen in deze moeilijke situatie."

Waarschijnlijk hoopte Duitsland voor de evacuatie gebruik te kunnen maken van het staakt-het-vuren. Maar de wapenstilstand werd vrijwel meteen geschonden. De explosies en beschietingen in Khartoem gaan ook woensdag gewoon door. De afgelopen dagen is veel gevochten om het vliegveld, maar de landingsbaan zou nog intact zijn.

Der Spiegel schrijft dat ook andere landen die van plan waren om burgers te evacueren hun reddingsoperatie hebben stilgelegd. Het is niet bekend om welke landen het gaat. Japan maakte als eerste land bekend dat het burgers wil evacueren uit Soedan.