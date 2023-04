Amerikaan die zwarte tiener neerschoot voor zijn deur meldt zich bij politie

Een 84-jarige witte man uit de Amerikaanse stad Kansas City is gearresteerd omdat hij een zwarte tiener die voor zijn deur stond zou hebben neergeschoten. Andrew Lester, die eerder werd aangeklaagd en een racistisch motief zou hebben gehad, meldde zich dinsdag bij de politie.

De zestienjarige Ralph Yarl zou vorige week donderdag zijn jongere tweelingbroertjes ophalen, maar had zich vergist in de straatnamen. Hij belde aan bij Lester.

Toen de man opendeed, schoot hij Yarl eerst in het hoofd en daarna nog eens in zijn arm. De tiener zocht bloedend hulp bij buren van Lester. Hij werd in kritieke toestand in het ziekenhuis opgenomen.