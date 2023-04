Vier mannen zwaargewond na steekpartij in sportschool in Duitse Duisburg

Vier mannen raakten dinsdagavond zwaargewond bij een steekpartij in een sportschool in de Duitse stad Duisburg. Drie van hen zijn in levensgevaar. De dader stak willekeurig bezoekers neer en sloeg daarna op de vlucht. De politie is een zoekactie gestart.

De dader kwam rond 17.40 uur de sportschool binnen en had volgens Duitse media meerdere grote messen bij zich. Eerder was er mogelijk sprake van meerdere daders, maar dat bericht is ingetrokken.

Omdat de dader voortvluchtig is zijn delen van de binnenstad volledig afgezet. De politie is massaal op de been. Zo zouden ruim honderd agenten betrokken zijn die de straten uitkammen. Ook zijn twee politiehelikopters in de lucht op zoek naar de dader, meldt de omroep WDR.

Er zijn meerdere spoedartsen en ambulances bij de sportschool in het centrum van Duisburg. De politie roept omwonenden op om binnen te blijven.