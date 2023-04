Ruim 14.000 arrestaties in Zuid-Amerika bij grootste antivuurwapenoperatie ooit

Politiekorpsen in Midden- en Zuid-Amerika hebben 14.260 mensen gearresteerd bij een grootschalige actie. Volgens Interpol gaat het om de grootste antivuurwapenoperatie die de internationale politiedienst ooit heeft gecoördineerd.

Bij de actie werden leden van twintig misdaadgroepen gearresteerd. Ook werden ruim 8.200 vuurwapens in beslag genomen, meldt Interpol. Verder nam de politie grote hoeveelheden drugs ter waarde van zeker 5,7 miljard dollar (5,2 miljard euro) in beslag.

In Uruguay werden 100.000 stuks munitie in beslag genomen die internationaal werden verhandeld door twee Europese staatsburgers. Dat is de grootste inbeslagname ooit in het land.