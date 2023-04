Wapenstilstand van 24 uur in Soedan, zodat burgers kunnen vluchten

Het leger van Soedan en de paramilitaire groep waar het tegen vecht, hebben dinsdag om 18.00 uur (Nederlandse tijd) voor 24 uur de wapens neergelegd. De strijdende partijen geven daarmee gehoor aan de oproep van de VN-Veiligheidsraad tot een wapenstilstand in het Afrikaanse land.

De commandant van de paramilitaire Rapid Support Forces (RSF), generaal en vicepresident Mohamed Hamdan Dagalo, kondigde als eerste een bestand aan. Dat werd eerst tegengesproken door de legerleiding.

Het leger wordt aangevoerd door de militaire leider van het land, generaal en president Abdel Fattah Al Burhan. Die is nu ook akkoord volgens zijn collega in de militaire junta, generaal Shams Al Din Kabbashi. Dagalo en Al Burhan strijden om de macht in het land.

Het is nog maar de vraag of beide partijen zich daadwerkelijk aan de wapenstilstand houden. Een verslaggever van persbureau Reuters meldt dat na het ingaan van het bestand nog schoten van tanks werden gehoord.

Wat is er aan de hand in Soedan? In Soedan is een gewapende strijd op het hoogste politieke toneel aan de gang. Aan de ene kant heb je president en legerleider Abdel Fattah Al Burhan, en aan de andere kant vicepresident en generaal Mohamed Hamdan Dagalo, beter bekend als Hemedti. Burhan staat aan het hoofd van het officiële leger en Hemedti is de leider van de paramilitaire groepering Rapid Support Forces (RSF). Paramilitairen zijn bewapende eenheden die losstaan van het officiële leger, maar wel dezelfde soort tactieken, training en wapens gebruiken. Door het rekruteren van nieuwe leden is de RSF de afgelopen jaren groter en sterker geworden. Naar schatting telt de groep nu ruim 100.000 paramilitairen. Het officiële leger van Soedan bestaat uit ongeveer net zo veel militairen.

Het bestand moet het in de hoofdstad Khartoem mogelijk maken om gewonden te helpen en naar ziekenhuizen te brengen. En het moet de burgerbevolking in staat stellen om zich te verplaatsen, om bijvoorbeeld inkopen te doen. Het zou mensen mogelijk ook een kans bieden om de stad te verlaten.

De hoofdstad is sinds zaterdagochtend het voornaamste toneel van gevechten tussen het leger en de RSF. Ook elders in het land wordt gevochten. Volgens wereldgezondheidsorganisatie WHO zijn er inmiddels 270 doden en minstens 2.600 gewonden gevallen. Onder hen zijn zowel militairen als burgers.

Nieuwszender Al Jazeera meldt dat de gevechten in het zuiden van Khartoem al lijken te zijn gestopt. In het centrum, bij onder meer het presidentieel paleis en het hoofdkwartier van de strijdkrachten, gaan de gevechten door.

Amerikaans diplomatiek konvooi en EU-ambassadeur aangevallen

De VN-Veiligheidsraad riep maandag op tot een staakt-het-vuren. "De humanitaire situatie in Soedan was al onzeker, maar is nu catastrofaal", zei VN-secretaris-generaal António Guterres.

Kort na de oproep van de Veiligheidsraad werd bekend dat de ambassadeur van de Europese Unie in Soedan in zijn eigen huis was aangevallen.

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken riep ook op tot een wapenstilstand. Dat deed hij nadat een Amerikaans diplomatiek konvooi was aangevallen.

De gevechten hebben het openbare leven in grote delen van Soedan lamgelegd. Het is volgens waarnemers vrijwel onmogelijk om je zonder gevaar te verplaatsen. Ook worden particulieren, buitenlanders en diplomaten aangevallen of beroofd en wordt er melding gemaakt van verkrachtingen van buitenlandse vrouwen.

Buitenlanders kunnen moeilijk vluchten, doordat de luchthaven centraal in de metropool ligt en doordat daar nog zou worden gevochten. De RSF beweert het vliegveld nu helemaal in handen te hebben.