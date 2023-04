Nederland opent ambassade in Moldavië, twistpunt tussen Rusland en EU

Minister Wopke Hoekstra van Buitenlandse Zaken opent vandaag een nieuwe Nederlandse ambassade in Moldavië. Het kabinet wil een diepere relatie met de kersverse EU-kandidaat, die in de Brusselse schijnwerpers staat sinds de Russische inval in Oekraïne.

Moldavië is net als Oekraïne een land dat volgens president Vladimir Poetin onder Russische invloed hoort te staan. Het ligt tussen EU-lid Roemenië en Oekraïne in.

Minister Hoekstra zegt in een verklaring dat de nieuwe ambassade de samenwerking tussen Nederland en Moldavië moet verbeteren en de Moldavische democratie moet versterken. "Samen met gelijkgezinde Europese partners wil Nederland voorkomen dat Rusland het land op een niet-democratische wijze in zijn invloedssfeer trekt."

Een ambassadekantoor in de Moldavische hoofdstad Chisinau wordt opgewaardeerd tot volwaardige diplomatieke post. Eerder viel het ambassadekantoor onder het gezag van de Nederlandse ambassade in Roemenië.

Moldavië werd in tweeën gespleten

Na de inval van Rusland in buurland Oekraïne kwam er ook meer aandacht voor de positie van Moldavië. Dat land heeft sinds het begin van de jaren negentig een ongemakkelijke wapenstilstand met door Rusland gesteunde separatisten, die een eigen republiek hebben uitgeroepen.

Die republiek heet Transnistrië en wordt niet internationaal erkend. Het is een smalle strook land met zo'n half miljoen inwoners. Rusland heeft er zo'n vijftienhonderd soldaten gelegerd en houdt het republiekje militair en economisch op de been. De aanwezigheid van Russische troepen zet de onrust tussen de Moldavische regering en de separatisten verder op scherp.

Moldavië werd vorig jaar toegelaten als EU-kandidaat, samen met Oekraïne. Als reactie draaide Rusland de gaskraan naar het land dicht. Dat leidde tot een energiecrisis, hoge inflatie en veel maatschappelijke onrust. In februari viel de Moldavische regering, onder druk van de verschillende crises. Het Moldavische parlement installeerde een andere pro-westerse premier, Dorin Recean.

Nederland en andere EU-landen helpen Moldavië met de hervormingen die nodig zijn om in aanmerking te komen voor EU-lidmaatschap. Onder meer het rechtssysteem moet op de schop.

Waarschuwingen voor Russische beïnvloeding

Een hooggeplaatste Russische commandant zei in april vorig jaar dat Rusland het zuiden van Oekraïne wil veroveren, onder meer om een landbrug naar Transnistrië veilig te stellen. Transnistrië is alleen via de landbrug te bereiken. Op dit moment hebben de Russen geen directe toegang tot de republiek. Zo'n landbrug zou een voorbode van Russische annexatie van het republiekje kunnen zijn.