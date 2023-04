Nederlander in Soedan: 'We kúnnen niet weg, door gevechten bij vliegveld'

"Blijf voorlopig binnen. En wees zuinig met je voorraad eten en drinken", adviseert het ministerie van Buitenlandse Zaken de pakweg vijftig Nederlanders in Soedan. Het land koerst af op een burgeroorlog. NU.nl sprak een Nederlander en een Vlaming over hun penibele situatie in hoofdstad Khartoem. "De lucht kleurt oranje van het vuur."

De Vlaming Henri Hemmerechts werkt deels in Soedan. Foto: Privécollectie

Henri Hemmerechts (52): 'Er zitten strijders in onze straat'

"Hoor ik nou schoten?", denkt Henri Hemmerechts zaterdag als hij door het raampje van het vliegtuig kijkt dat op de startbaan staat. Het toestel moet naar de oostelijke stad Port Soedan vertrekken, maar is vertraagd. Hemmerechts werkt in Soedan en in Egypte. Hij weet dat de spanningen tussen paramilitairen en het Soedanese leger oplopen, maar hij hoopt op tijd weg te zijn.

In een ander vliegtuig wordt de nooddeur geopend. "Sommige passagiers vallen eruit." Anderen stappen op de vleugels. Ook het vliegtuig van Hemmerechts wordt ontruimd. Mensen in jeeps met wapens erop komen schietend aanrijden. "Gelukkig hadden ze het niet op ons gemunt, maar op de hoofdgebouwen en de verdedigingswerken."

Hemmerechts weet het vliegveld te verlaten en bonkt even later op de deuren van de Nederlandse ambassade. Op zondagavond hoort hij flinke explosies vanuit de richting van het vliegveld. De lucht kleurt oranje van het vuur. "Dus ik neem aan dat de schade op het vliegveld nu al aanzienlijk is."

Wat is er aan de hand in Soedan? Afgelopen weekend barstte in Soedan een gewelddadige machtsstrijd los tussen enerzijds president en legerleider Abdel Fattah Al Burhan en anderzijds vicepresident en generaal Mohamed Hamdan Dagalon, bijnaam Hemedti. De gevechten tussen het gewone leger en Hemedti's paramilitairen dreigen uit te draaien op een burgeroorlog.

Op maandagochtend heeft Hemmerechts een relatief veilige plek gevonden achter hoge muren. Maar vlakbij vinden wel beschietingen plaats. Er zitten namelijk strijders in zijn straat. "Ik kijk uit op de mooie tuin. Er is een zwembadje. Maar buiten de muren is het gewoon een war zone." Er is al dagen geen stroom. Daarom is er ook geen stromend water, want om het water rond te pompen is elektriciteit nodig. Om zich te wassen en de wc door te spoelen, gebruikt Hemmerechts water uit het zwembad.



Tijdens het gesprek met NU.nl klinken schoten. Dan een harde knal. "Dat was artillerie. En het komt steeds dichterbij. Dat is wel onrustwekkend." Op maandagmiddag slaat een raket in een naastgelegen gebouw. Hemmerechts krijgt rondvliegende scherven in zijn arm.

De Vlaming is bang dat de strijders binnenkort op zijn locatie binnenvallen. Op zoek naar eten. "We hebben de ingangen allemaal gebarricadeerd, maar dat zal mensen niet lang buiten houden." Er staat een auto klaar voor als Hemmerechts moet vluchten. "Die is startklaar; de deuren staan open. We hebben een beetje voedsel en drinken in de auto liggen. En dekens en drukverbanden. Eerstehulpkoffers staan klaar in de keuken, zodat we als het moet in een aantal minuten weg kunnen."

Harmen Sas werkt voor een hulporganisatie in Soedan. Foto: Privécollectie

Harmen Sas (45): 'We kunnen niet eens het land uit'

"Mijn vrouw werd wakker van beschietingen", zegt de Nederlander Harmen Sas. Hij woont met zijn vrouw en twee kinderen in het zuiden van de stad. "Kort daarna kreeg ik een telefoontje van vrienden met de boodschap: het is begonnen. Hun dochtertjes logeerden bij ons." Het lukt de vrienden om hun kinderen op te halen. "Dat kon binnendoor. Door een paar wijken, dus niet over grote straten. Maar dat was wel met grote haast."

Als het op de eerste dag vol geweld even rustig is, kijkt Sas kort om de hoek van hun straat. "Winkels zijn dicht en de straten zijn bijna leeg, omdat iedereen binnenblijft en zich schuilhoudt." Op dinsdag meldt de ambassade dat troepen van Hemedti steeds meer winkels plunderen.

Donderdag hoorde zijn gezin al van de ambassade dat de situatie "zorgwekkend" is. Ze kregen het advies om zoveel mogelijk binnen te blijven. "Dus toen hebben wij boodschappen voor een wat langere periode gehaald."

In huis probeert de familie Sas er het beste van te maken door schoolwerk af te wisselen met spelletjes, films, knutselen en muziek. "We proberen iets van een schemaatje op te bouwen voor de kinderen."

Het gezin kan Soedan niet verlaten, omdat juist op en rond het vliegveld wordt gevochten. "We bereiden ons wel voor. Ik hoop dat mijn vrouw en kinderen naar Nederland kunnen als de school dicht blijft en het onveilig blijft. We hopen natuurlijk dat het rustiger wordt en we hier met het hele gezin kunnen blijven. Dat is ook het beste voor het volk. Dat iedereen weer gewoon veilig over straat kan en - waar het kan - het normale leven kan oppakken."