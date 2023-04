Paramilitairen Soedan claimen luchthaven van Khartoem in handen te hebben

Delen via E-mail

De paramilitaire groepering Rapid Support Forces (RSF) zegt de luchthaven van de Soedanese hoofdstad Khartoem in handen te hebben. Dat schrijven plaatselijke media.

De luchthaven ligt in het midden van Khartoem. Dat is dicht bij het stadscentrum, waar veel ministeries en het presidentieel paleis staan.

Dat zou betekenen dat de paramilitairen de overhand hebben. Maar volgens de VN-Veiligheidsraad is nog niet duidelijk welke groep aan de winnende hand is.

Het Soedanese leger en de paramilitaire RSF zijn na lange tijd van spanningen zaterdag met elkaar in gevecht geraakt. De militaire leider van het land, generaal Abdel Fattah Al Burhan, erkent de RSF niet meer als legereenheid en noemt de paramilitairen rebellen.

De paramilitaire groepering stelt op haar beurt dat ze vecht "in een revolutie". Die moet volgens de RSF leiden tot een burgerregering en de overgang naar een democratisch stelsel.

Eerder riep de VN-Veiligheidsraad op tot een staakt-het-vuren in Soedan. Vlak daarna werd de ambassadeur van de Europese Unie in het land in zijn eigen huis aangevallen.