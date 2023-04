Paramilitairen claimen luchthaven Soedan, kantoren hulporganisatie geplunderd

De paramilitaire groepering Rapid Support Forces (RSF) zegt de luchthaven van de Soedanese hoofdstad Khartoem in handen te hebben. Dat schrijven plaatselijke media dinsdag. Bij de toenemende strijd in het land wordt ook Save the Children niet ontzien. De kantoren van de hulporganisatie zijn geplunderd.

De luchthaven ligt in het midden van Khartoem. Dat is dicht bij het stadscentrum, waar veel ministeries en het presidentieel paleis gevestigd zijn. Als de bewering van de paramilitairen juist is, dan betekent het dat ze de overhand hebben. Maar volgens de VN-Veiligheidsraad is nog niet duidelijk welke groep aan de winnende hand is.

In de regio Darfur zijn de kantoren van Save the Children geplunderd. Dat laat de kinderrechtenorganisatie weten. Bij de inval zouden plunderaars medicijnen voor kinderen hebben gestolen, maar ook laptops, auto's en een koelkast.

De hulporganisatie heeft vanwege het toenemende geweld vooral moeite om medische hulp te verlenen in de zorgfaciliteiten in Noord-Darfur. Op plaatsen waar het veilig is, probeert Save the Children zoveel mogelijk hulp te bieden.

Soedanese leger en paramilitairen sinds zaterdag in gevecht

Het Soedanese leger en de paramilitaire RSF zijn na lange tijd van spanningen zaterdag met elkaar in gevecht geraakt. De militaire leider van het land, generaal Abdel Fattah Al Burhan, erkent de RSF niet meer als legereenheid en noemt de paramilitairen rebellen.

De paramilitaire groepering stelt op haar beurt dat ze vecht "in een revolutie". Die moet volgens de RSF leiden tot een burgerregering en de overgang naar een democratisch stelsel.

Zeker 185 doden bij hevige gevechten

Eerder riep de VN-Veiligheidsraad op tot een staakt-het-vuren in Soedan. Vlak daarna werd de ambassadeur van de Europese Unie in het land in zijn eigen huis aangevallen.

Het lijkt er vooralsnog niet op dat een van de groepen water bij de wijn wil doen. Geen van beide groepen maakt aanstalten de strijd te verzachten en tot een oplossing te komen.

Ondertussen loopt het aantal doden door de hevige gevechten op. Inmiddels zijn er zeker 185 mensen om het leven gekomen. Ruim achttienhonderd burgers en militairen raakten gewond.

