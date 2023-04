Amerikaan verdacht van neerschieten zwarte tiener die voor verkeerde deur stond

Een witte man uit de Amerikaanse stad Kansas City is aangeklaagd omdat hij een zwarte tiener voor zijn deur zou hebben neergeschoten. Volgens de openbaar aanklager zit er een "raciaal element" aan deze zaak.

De jongen, Ralph Yarl, had aangebeld maar was aan het verkeerde adres. Hij zou zijn jongere tweelingbroertjes ophalen, maar vergiste zich in de straatnamen. Toen de 84-jarige Andrew Lester de deur opendeed, schoot hij Yarl in zijn hoofd. Daarna schoot hij de 16-jarige Yarl nog in zijn arm toen de jongen al op de grond lag.

Volgens de openbaar aanklager ging aan de schietpartij geen gesprek vooraf. De jongen was ook niet in de woning van de man geweest.

Na het schietincident zocht Yarl hulp bij een nabijgelegen woning. Uiteindelijk werd hij in kritieke toestand in het ziekenhuis opgenomen.

De politie arresteerde Lester, maar liet hem na 24 uur weer vrij. Omdat de zaak mogelijk om ras gaat, reageerden Amerikanen woedend op het incident, schrijft The New York Times. Zo vond er een demonstratie plaats bij de woning van Lester.

Verdachte kan levenslang krijgen

Na de toenemende kritiek liet de politie maandag weten dat de Amerikaanse justitie zich over de schietpartij zou buigen. Die kwam kort daarna met twee aanklachten tegen Lester. Bij een veroordeling kan de man levenslang cel krijgen.

Volgens de aanklager is het onduidelijk waar Lester nu is. De autoriteiten hebben een arrestatiebevel uitgevaardigd. Over het "raciale element" wilde de aanklager verder niets kwijt.

Volgens CNN heeft de Amerikaanse president Joe Biden inmiddels contact gehad met de familie van Yarl. De jongen kan weer naar huis. Ondanks de schotwond aan zijn hoofd houdt zijn familie hoop dat hij volledig kan herstellen, meldt een advocaat van het gezin.