Macron baalt van woede om pensioenplan en wil band met volk in 100 dagen lijmen

De Franse president Emmanuel Macron heeft maandag in een televisietoespraak geprobeerd om zijn landgenoten te kalmeren. In Frankrijk heerst veel woede over de pensioenhervormingen die op 1 september moeten ingaan. De president zegt zijn land in de komende honderd dagen weer op de been te willen krijgen.

Wat wijzigt er in de Franse pensioenwet? De pensioenleeftijd gaat omhoog van 62 naar 64 jaar.

Ook moet er meer jaren gewerkt worden om recht te hebben op een volledig pensioen.

De hervorming werd doorgevoerd zonder toestemming van het parlement. Macron maakte gebruik van een omstreden wetsartikel om een stemming te omzeilen. Zijn regering heeft geen meerderheid in het parlement.

"Ik vind het jammer dat we geen overeenkomst konden bereiken", zei Macron. Hij herhaalde dat hij de hervormingen noodzakelijk vond, anders zou het Franse pensioenstelsel op den duur omvallen.

In de komende honderd dagen wil Macron zijn relatie met het volk lijmen. Zo wil hij de hulpdiensten ontlasten na een moeilijke periode en het beroepsonderwijs hervormen. Daarnaast wil de president "minder wetten en meer democratie".

"Op 14 juli moeten we de balans kunnen opmaken", beloofde Macron. Daarmee verwees hij naar de feestdag die een bijzondere plek inneemt in Frankrijk.

Macron wil weer om de tafel met vakbonden

Macron hoopt ook op verzoening met de vakbonden. Maar die partijen hebben aangegeven dat ze niet met de president in gesprek willen zolang de pensioenhervormingen niet worden teruggedraaid. Over twee weken staat weer een nationale protestdag op de agenda.