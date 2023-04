VN roept op tot staakt-het-vuren in Soedan, EU-ambassadeur thuis aangevallen

De VN-Veiligheidsraad roept maandag op tot een "onmiddellijk staakt-het-vuren" in Soedan. In het Afrikaanse land lopen de spanningen op en neemt het geweld tussen het leger en de paramilitairen toe. Na de oproep is de ambassadeur van de Europese Unie in zijn eigen huis aangevallen.

"De humanitaire situatie in Soedan was al onzeker, maar is nu catastrofaal", zegt VN-secretaris-generaal António Guterres.

Volgens de VN-Veiligheidsraad is het nu niet mogelijk om hulp naar Soedan te sturen. Daarvoor moeten de gevechten tussen het leger en de paramilitairen eerst afnemen. Daarna moet er worden gepraat over een "structureel staakt-het-vuren", stelt de VN.

Het is niet duidelijk welke groep aan de winnende hand is, zegt de raad. Het lijkt er vooralsnog niet op dat een van de groepen water bij de wijn wil doen. Geen van beide groepen maakt aanstalten om de strijd te verzachten en tot een oplossing te komen.

Ondertussen loopt het aantal doden door de hevige gevechten op. Inmiddels zijn er zeker 185 mensen om het leven gekomen. Ruim achttienhonderd burgers en militairen raakten gewond.

Wat is er aan de hand in Soedan? In Soedan is een gewapende strijd gaande op het hoogste politieke toneel. Aan de ene kant heb je president en legerleider Abdel Fattah Al Burhan en aan de andere kant vicepresident en generaal Mohamed Hamdan Dagalo, beter bekend als Hemedti. Burhan staat aan het hoofd van het officiële leger en Hemedti is de leider van de paramilitaire groepering Rapid Support Forces (RSF). Paramilitairen zijn bewapende eenheden die losstaan van het officiële leger, maar wel dezelfde soort tactieken, training en wapens gebruiken. Met het rekruteren van nieuwe leden is de RSF de afgelopen jaren groter en sterker geworden. Naar schatting telt de groep nu ruim 100.000 paramilitairen. Dat zijn er ongeveer net zoveel als het officiële leger van Soedan.

EU-ambassadeur aangevallen in eigen huis

De EU-ambassadeur in Soedan is aangevallen in zijn huis in de Soedanese hoofdstad Khartoem. Dat melde EU-topdiplomaat Josep Borrell. Het gaat om de Ierse diplomaat Aidan O'Hara.

Er zijn geen details over de aanval bekendgemaakt. Het is dan ook niet duidelijk of de ambassadeur gewond is geraakt.

"Beveiliging van diplomatieke gebouwen en personeel is een belangrijke verantwoordelijkheid van de Soedanese autoriteiten en een verplichting die hoort bij het internationaal recht", schreef Borrell.

Ook VS roept op tot onvoorwaardelijk staakt-het-vuren

Ook de Verenigde Staten riepen maandag op tot een onmiddellijk staakt-het-vuren van de gevechten in Soedan. Amerikaanse functionarissen hebben contact met de militaire leiders van beide groepen.

"We betreuren het escalerende geweld vanuit Khartoem en elders in Soedan. We roepen op tot een onmiddellijk staakt-het-vuren zonder voorwaarden tussen de Soedanese strijdkrachten (SAF) en de Rapid Support Forces (RSF)", zei een woordvoerder van de Nationale Veiligheidsraad van het Witte Huis.

De VS wil dat legerleider Abdel Fattah Al Burhan en RSF-leider Mohamed Hamdan Dagalo, beter bekend als Hemedti, het conflict onmiddellijk en zonder voorwaarden beëindigen. "Deze escalatie brengt de vooruitgang van Soedan in gevaar en ondermijnt de wensen van het Soedanese volk." Het volk wil dat de gevechten stoppen en dat Soedan een democratisch land wordt.