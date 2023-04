Verkrachters onbedoeld eerder vrij in Spanje door nieuwe wet, premier zegt sorry

In Spanje is ophef ontstaan over nieuwe wetgeving rondom verkrachting. Sinds eind vorig jaar is er sprake van verkrachting als voor de seks niet uitdrukkelijk toestemming is gevraagd. Maar dat leverde ook een lagere minimumstraf op, waar al veroordeelde verkrachters gretig gebruik van maken. Premier Pedro Sánchez biedt daar nu zijn excuses voor aan.

Sinds oktober vorig jaar zijn 104 verkrachters op vrije voeten gekomen. Van nog eens 978 anderen is de straf verlaagd.

Zij maken gebruik van een handigheidje in de Spaanse wet: als de strafmaat voor een vergrijp wordt aangepast, kan een veroordeelde aanvragen om zijn straf te herzien. In sommige gevallen kan dat strafvermindering opleveren.

In het geval van de verkrachtingswet is de minimumstraf verlaagd. Dat komt doordat er voortaan geen onderscheid meer wordt gemaakt tussen verkrachting mét of zonder geweld. In het laatste geval was een lagere straf op zijn plaats, en die strafmaat is overgenomen voor de algemene strafmaat voor verkrachting.

"Sommige strafverminderingen kunnen we nog aanvechten", beweert Sanchez. "Maar ik erken dat dit een negatief gevolg is van de nieuwe verkrachtingswet. We moeten dit oplossen." De premier biedt aan verkrachtingsslachtoffers en hun familieleden of nabestaanden zijn excuses aan.

'Ja is Ja-wet' werd met gejuich ontvangen na groepsverkrachtingen

De verkrachtingswet kwam er in Spanje na geruchtmakende groepsverkrachtingen waarbij de daders met lichte straffen wegkwamen.

Zo was er in 2016 een zaak die bekendstaat als The Wolf Pack Case, ofwel de rechtszaak van 'de wolvenroedel'. Vijf mannen werden toen aanvankelijk vrijgesproken van verkrachting nadat zij een achttienjarige vrouw tot seksuele handelingen hadden gedwongen, waarvan beelden online verschenen.