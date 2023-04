Crimineel contact van Ridouan Taghi aangehouden in de Dominicaanse Republiek

De politie in de Dominicaanse Republiek heeft Dennis G. aangehouden. De man wordt door justitie in Nederland beschouwd als een belangrijk crimineel contact van Ridouan Taghi.

Het Openbaar Ministerie (OM) bevestigt berichtgeving van De Telegraaf over de aanhouding. G. is zaterdag aangehouden en het is de bedoeling dat hij wordt overgedragen aan Nederland.

Justitie is de afgelopen jaren succesvol gebleken in het arresteren van personen die belangrijke rollen zouden vervullen in de organisatie van Taghi. Het OM legde hier de focus op na de dood van Peter R. de Vries in juli 2021 met het oprichten van een zogenoemde taskforce Aanpak Criminele Machtsstructuren (ACM).

Een eerder voorbeeld hiervan is de aanhouding van Boris P. in Servië. De man zou een schakel zijn in de drugshandel waarmee de criminele organisatie nog altijd geld verdient.

En nu dus Dennis G. De 47-jarige man wordt gezien als een belangrijke speler in de internationale cocaïnehandel. Hij zou zowel in de Dominicaanse Republiek als in Nederland gebruikmaken van criminele contacten, waaronder corrupte havenmedewerkers, aldus het OM.

Uit ontsleutelde berichten zou blijken dat G. te koppelen is aan de invoer van verschillende partijen cocaïne die in 2015 in Colombia in beslag zijn genomen. Net als de invoer van honderden kilo's cocaïne in Nederland in 2019 en 2020.

De man heeft volgens justitie jarenlang in de Dominicaanse Republiek verbleven. Hij is daar in 2015 in verband met de vondst van cocaïne in zijn woning al eens aangehouden en zat enige tijd in voorarrest. Volgens de recentste opsporingsinformatie woonde hij in een luxe villa in Santo Domingo. Het is nog niet bekend wanneer de verdachte wordt uitgeleverd aan Nederland.