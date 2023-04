OM vervolgt Pakistaan die 21.000 euro bood voor moord op Geert Wilders

Delen via E-mail

Het Openbaar Ministerie (OM) gaat een 37-jarige Pakistaan vervolgen voor opruiing, bedreiging en poging tot uitlokking van moord. Hij wordt ervan verdacht in 2018 via een filmpje op internet zo'n 21.000 euro te hebben uitgeloofd voor de moord op PVV-leider Geert Wilders.

De verdachte verbleef op het moment van de opname in Pakistan. Daar zit hij nu nog. Nederland heeft Pakistan gevraagd de dagvaarding aan hem te overhandigen.

Het is niet zeker of het land eraan zal meewerken. Pakistan heeft eerder niet gereageerd op het verzoek van Nederland om de verdachte te horen.

Nederland heeft geen rechtshulpverdrag met Pakistan en daarom is het Aziatische land niet verplicht om mee te werken. De zitting vindt plaats op 29 augustus. De Pakistaanse autoriteiten hebben tot dan de tijd om mee te werken aan de overdracht van de verdachte, bevestigt een OM-woordvoerder.

Het OM wilde in eerste instantie niet bevestigen dat het om bedreiging van Wilders ging. Justitie sprak in een bericht van "een Tweede Kamerlid". Kort daarna bevestigde de PVV-leider op Twitter dat het over een aan hem gericht dreigement ging.