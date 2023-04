Zeker 4 doden en 28 gewonden bij schietpartij op verjaardagsfeest in Alabama

Zeker vier mensen zijn zondag om het leven gekomen bij een schietpartij op een verjaardagsfeest in de plaats Dadeville in de Amerikaanse staat Alabama. Minstens 28 mensen raakten gewond, van wie een aantal in kritieke toestand verkeren. Dat lieten de plaatselijke autoriteiten zondagavond weten.

De autoriteiten gaven geen verdere informatie over de daders. Het is ook niet bekend of er arrestaties zijn verricht. Wel zei een politiewoordvoerder dat er geen dreiging meer is voor het dorp, dat zo'n drieduizend mensen telt.

De schietpartij vond plaats tijdens een feestje ter ere van de zestiende verjaardag van een inwoonster van het dorp. Volgens Montgomery Advertiser is de broer van de jarige een van de slachtoffers die het incident niet hebben overleefd.