Zeker 26 truffelzoekers in Syrië om het leven gekomen door aanval IS

Zeker 26 truffelzoekers zijn vlak bij het Syrische dorp Hama gedood door een aanval van de Islamitische Staat (IS). Het is niet de eerste keer deze maand dat in de afgelegen woestijngebieden mensen om het leven komen in de zoektocht naar de delicatesse.

De afgelopen maanden zijn in de regio al zo'n tweehonderd verzamelaars gedood door geweld. IS ontvoert en vermoordt mensen die met het zoeken van deze paddenstoelen geld willen verdienen.

De kostbare en gewilde delicatesse leidt de truffelzoekers naar afgelegen woestijngebieden. Maar daar hebben de extremisten hun toevluchtsoord.

Ook liggen er mijnen in de woestijngebieden. Begin april kwamen negen truffelzoekers om het leven toen zij met een auto over een landmijn reden.