Italiaanse oud-premier Berlusconi van ic af, nog wel in ziekenhuis

De Italiaanse oud-premier Silvio Berlusconi (86) is zondag van de intensive care naar de normale zorgafdeling verplaatst, meldt de Italiaanse krant Corriere della Sera. Voorlopig moet hij nog wel in het ziekenhuis blijven. Berlusconi heeft leukemie.

De voormalige premier van Italië lag sinds 5 april op de intensive care in het San Raffaele-ziekenhuis in Milaan. Hij had een longinfectie veroorzaakt door een zeldzame vorm van chronische leukemie, ook wel bloedkanker genoemd.