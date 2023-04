Zeker veertig doden door aanval op legereenheid in Burkina Faso

Delen via E-mail

Minstens veertig mensen zijn zaterdag gedood bij een aanval op een legereenheid in het noordoosten van Burkina Faso. Het gaat om zes soldaten en 34 leden van een vrijwillige verdedigingsmilitie die door het leger wordt ingezet bij de bestrijding van terrorisme. Nog eens 33 mensen raakten gewond.

Het is nog niet duidelijk wie achter de aanval zit, die plaatsvond vlak bij de stad Ouahigouya in het noorden van het land. In dat gebied, niet ver van de grens met Mali, zijn veel gewapende groeperingen actief die banden hebben met terreurgroepen Islamitische Staat en Al Qaida.