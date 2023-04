Nederlanders in Soedan moeten langer binnen blijven en zuinig zijn met voedsel

Nederlanders in Soedan moeten er rekening mee houden dat ze vanwege de geweldsuitbarsting voor langere tijd binnen moeten blijven. De Nederlandse ambassade in de hoofdstad Khartoem raadt aan om zuinig te zijn met de voedselvoorraad en niet de straat op te gaan. In Soedan brak zaterdag hevig geweld uit tussen het leger en paramilitairen.

Dit weekend zijn er al zeker 56 doden gevallen in Soedan, onder wie drie medewerkers van de Verenigde Naties. Het Wereldvoedselprogramma van de Verenigde Naties heeft daardoor tijdelijk alle werkzaamheden in Soedan gestaakt. Er zijn ook zo'n 600 gewonden naar het ziekenhuis gebracht. Tientallen van hen verkeren in levensgevaar.

Volgens de Nederlandse ambassade in Soedan is het te gevaarlijk om de straat op te gaan. Zaterdag barstte het geweld los tussen paramilitairen en het reguliere leger van het Afrikaanse land. Dat gebeurde na weken van oplopende spanningen tussen de legerleider en president Abdel Fattah Al Burhan en zijn nummer twee, Mohamed Hamdan Dagalo. Dagalo, in Soedan beter bekend als Hemedti, staat aan het hoofd van de paramilitaire groepering Rapid Support Forces (RSF).

Burhan en Hemedti ruziën over de integratie van de RSF in het reguliere leger. Deze fusie is een belangrijke voorwaarde voor de overgang naar een burgerregering. Nu is het leger nog aan de macht in Soedan.

Nederlanders in Soedan krijgen van de ambassade het advies om op een veilige verblijfplaats binnen te blijven en absoluut niet de straat op te gaan. "Ook niet om bijvoorbeeld boodschappen te doen. De situatie is zeer onveilig en onvoorspelbaar", aldus de ambassade.

Contact met zo'n vijftig Nederlanders

Een woordvoerder van de ambassade laat weten dat er op dit moment contact is met zo'n vijftig Nederlanders in het land.

Het gaat vooral om Soedanese Nederlanders, mensen met dubbele paspoorten. "Die komen het land in en uit", zegt de Nederlandse ambassadeur in Soedan, Irma van Dueren, in het Radio 1-programma Met het Oog op Morgen.

Dat maakt het moeilijk om een actief beeld van het aantal Nederlanders in het land te vormen. Van Dueren roept mensen op zich te registreren bij de ambassade "om een zo goed mogelijk beeld te krijgen hoeveel er zijn en om ze te helpen."

Als er een kans is dat het telefoon- en internet verkeer kan uitvallen waardoor geen contact meer kan worden gemaakt, moeten Nederlanders in Soedan dit melden bij de ambassade.