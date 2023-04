Soedanezen gevangen in dodelijke machtsstrijd tussen generaals: dit speelt er

Wat begon met aanvallen op militaire doelen, dreigt in Soedan uit te draaien op een burgeroorlog. Twee generaals zijn in het Afrikaanse land verwikkeld in een keiharde machtsstrijd. Gevreesd wordt dat de tientallen overleden burgers en honderden gewonden van dit weekend nog maar het begin zijn.

Ze staan lijnrecht tegenover elkaar: president en legerleider Abdel Fattah Al Burhan en vicepresident en generaal Mohamed Hamdan Dagalo, beter bekend als Hemedti. Burhan staat aan het hoofd van het officiële leger, Hemedti is de leider van de paramilitaire groepering Rapid Support Forces (RSF). Beide mannen zeiden de afgelopen jaren een sterke samenwerking te willen, maar zijn nu verwikkeld in een gevecht om de macht in Soedan.

Verschil leger en paramilitairen Paramilitairen zijn bewapende eenheden die los staan van het officiële leger maar wel dezelfde soort tactieken, training en wapens gebruiken. Het gaat in Soedan om de groepering Rapid Support Forces (RSF). Met het rekruteren van nieuwe leden is die de afgelopen jaren groter en sterker geworden. Naar schatting telt de RSF nu ruim honderdduizend paramilitairen. Ongeveer net zoveel als het officiële leger van Soedan.

De spanningen liepen al wekenlang op, met dit weekend een uitbarsting van geweld. Ingeleid door bezetting van luchtmachtbases door de paramilitairen van RSF. Het Soedanese leger voerde daarop luchtaanvallen uit op bases van de paramilitairen. Die vielen op hun beurt het vliegveld in hoofdstad Khartoem en het presidentiële paleis aan.

Beide groepen zeggen de macht te hebben over sleutelposities. Het is onduidelijk wie er precies gelijk heeft.

Duidelijk is wel dat burgers veel gevaar lopen bij de gewapende strijd. Veel van de gevechten richten zich op stedelijke gebieden. Soedanezen zitten thuis ondergedoken terwijl er om hen heen vuurgevechten zijn en granaten inslaan. Al zeker 56 mensen kwamen om en honderden raakten gewond. Anette Hoffmann van instituut Clingendael woonde zelf jaren in hoofdstad Khartoem en spreekt deze dagen kennissen die erg bang zijn.

"Het is enorm zorgelijk. Je hoort over burgers die worden geraakt terwijl ze thuis aan het schuilen zijn. Vanwege de strijd kunnen zij niet naar het ziekenhuis voor medische hulp. Ook zijn er berichten van scholen en kantoorpanden waar mensen vastzitten sinds het uitbarsten van het geweld. Ik vrees dat we heel veel burgerslachtoffers gaan zien."

Om deze strijd te begrijpen, moeten we terug naar een eerdere strijd: die tegen de de militaire dictator Omar Al Bashir. Hij was van 1989 tot 2019 aan de macht en werd beschuldigd van etnische genocide, marteling en terrorisme. Gesteund door een massale volksopstand tegen Al Bashir weten Burhan en Hemedti de dictator af te zetten.



Er volgt een regering waarin burgers en militairen samenwerken, maar in 2021 pleegt het leger zelf een staatsgreep. Burhan, leider van het officiële leger, en Hemedti, bevelhebber van de paramilitairen, zeggen inmiddels samen te willen werken. "Een onmogelijke opgave", vertelt Anette Hoffmann van instituut Clingendael.

"Beide groepen hebben grote delen van van de Soedanese economie onder controle. Belangen die zowel Burhan als Hemedti nooit zouden opgeven."

Die zakelijke belangen vormen een van de belangrijkste redenen voor de gevechten die we nu zien. Volgens Hoffmann gaat het bij het leger om transport, het bankwezen, bouwbedrijven en landbouw. De paramilitairen van RSF kwamen aan hun geld met mensensmokkel en goudmijnen.

"Zelf noemen ze allerlei andere redenen. Hemedti claimt dat hij met zijn RSF een antwoord is op de islamisten van het leger van Burhan. En die roept op zijn beurt dat de RSF-militie moet verdwijnen om Soedan veiliger te maken. Maar het enige waar dit over gaat is geld en macht."

President al-Burhan (links) en leider van de paramilitairen Hemedti. Beide mannen strijden nu om de macht in Soedan. Foto: AFP

Beide mannen lijken het machtsspel hard te gaan spelen. En dus vrezen burgers voor het zoveelste langslepende conflict in Soedan. Volgens Hoffmann zou de rest van de wereld veel meer kunnen doen om te proberen de strijd te stoppen. "Soedanezen die ik spreek zijn klaar met de uitingen van zorgen van de VN en andere organisaties. Die houden de kogels niet tegen, zeggen ze. Ze willen actie zien, zo kunnen de legerleiders hard worden geraakt met sancties. En de VN-Veiligheidsraad kan meer druk uitoefenen om ze te laten stoppen." Die VN-Veiligheidsraad komt maandag bijeen om over het geweld te praten.

Soedanezen kunnen ondertussen zelf niet anders dan schuilen en hopen op een oplossing. "Hun grootste hoop is dat zowel Burhan als Hemedti helemaal van het toneel verdwijnt en dat er een burgerregering wordt ingesteld. Ze voelden zich al niet door die twee partijen vertegenwoordigd en dat ze nu bereid zijn om in steden te vechten en burgerslachtoffers maken, laat zien dat ze echt niks om de burgers geven."

Het geweld spreidt zich ondertussen uit naar andere plekken in Soedan. Daar zitten weer andere gewapende milities, die ook betrokken kunnen raken in de strijd. "Er dreigt een burgeroorlog in heel Soedan, dat grenst aan landen waar weer andere conflicten spelen. Dat maakt de situatie nóg gevaarlijker en is de reden dat de strijd in Soedan op dit moment alle internationale aandacht moet krijgen."