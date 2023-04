Doden en gewonden door grote schietpartij op verjaardagsfeest in Alabama

Een nog onbekend aantal mensen is zaterdagavond op een feest in de stad Dadeville in de Amerikaanse staat Alabama gewond geraakt door een schietpartij. Volgens lokale media zouden er ook doden zijn gevallen, maar het is nog niet duidelijk om hoeveel mensen het gaat.

De schietpartij vond zaterdagavond rond 21.00 uur lokale tijd plaats.

Het is onduidelijk of er mensen zijn aangehouden. De lokale politie heeft, ook uren na het incident, nog geen officiële mededelingen gedaan.

Het stadje Dadeville telt iets meer dan drieduizend inwoners. Er wordt een persconferentie gepland, maar het is nog niet duidelijk hoe laat deze plaatsvindt.

Volgens lokale media vond de schietpartij plaats op een tienerfeestje. Media melden dat een ruzie tijdens het feestje mogelijk aanleiding voor de schietpartij was. Volgens ooggetuigen zouden er veel schoten gehoord zijn.

Meer informatie volgt.

