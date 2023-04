Zestien doden bij brand in appartementencomplex in oude centrum van Dubai

Bij een brand in een appartementencomplex in Dubai zijn zeker zestien mensen om het leven gekomen. Het vuur brak zaterdag uit in het oude gedeelte van de miljoenenstad in de Verenigde Arabische Emiraten.

Volgens lokale media is de brand, die uitbrak op de vierde verdieping, inmiddels geblust. Naast de doden vielen er volgens de autoriteiten ook negen gewonden. De brand woedde in een gebouw in de druk bewoonde Al Ras-wijk waar ook veel toeristen komen.

Veiligheidsdiensten vermoeden dat het vuur kon ontstaan doordat het gebouw niet voldeed aan de veiligheidsvoorschriften. In 2017 stelde Dubai na een aantal grote branden strengere regels in voor gebouwen en het gebruik van brandbare materialen.