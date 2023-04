Zeker 56 doden en 600 gewonden in Soedan, drie VN-medewerkers gedood

Bij aanhoudend geweld tussen paramilitairen en het reguliere leger in Soedan zijn 56 doden gevallen, waaronder drie stafleden van de Verenigde Naties. Zo'n 600 gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Tientallen verkeren in levensgevaar.

De drie medewerkers van het VN-Wereldvoedselprogramma kwamen om bij een vuurgevecht op een vliegveld in Kabkabiya, in het westen van het land. Dit meldt de Britse tv-zender BBC. Twee andere stafleden raakten ernstig gewond. Ook werden voertuigen van het VN-agentschap geplunderd.

Zaterdag barstte een gewelddadige confrontatie los tussen paramilitairen van de groepering Rapid Support Forces (RSF) en het reguliere leger van het Afrikaanse land. Allebei claimen ze de controle te hebben over belangrijke plekken in de hoofdstad, zoals het vliegveld, een militaire basis en een paleis.

Op de luchthaven van Khartoem, de hoofdstad van Soedan, stond zaterdagochtend een toestel van de nationale luchtvaartmaatschappij van Saoedi-Arabië Saudia op het punt van vertrekken toen dat werd beschoten. Passagiers en bemanningsleden waren aan boord. Het is niet duidelijk hoeveel mensen in het vliegtuig zaten. Het toestel had als bestemming Riyad. De passagiers en bemanningsleden zijn overgebracht naar de Saoedische ambassade in Khartoem.

Naar aanleiding van het geweld heeft KLM het vluchtschema aangepast. KLM vliegt zelf niet op de hoofdstad Khartoem, maar vliegt normaal gesproken wel over het land naar landen zoals Kenia en Tanzania. Maar door de situatie wordt nu om het land heen gevlogen, meldt een woordvoerder.

Vliegreis Nederlandse ambassadeur afgelast

Het ministerie van Buitenlands Zaken meldt dat de Nederlandse ambassadeur in Soedan, Irma van Dueren, zaterdagochtend naar Khartoem zou vliegen. Maar dat dit niet kon doorgaan omdat het vliegveld daar dicht is als gevolg "van de hevige gevechten".

De Nederlandse ambassade staat in contact met vijftig Nederlanders die in Soedan zijn. Het gaat vooral om Soedanese Nederlanders, mensen met dubbele paspoorten. "Die komen het land in en uit", zegt Van Dueren in het Radio 1-programma Met het Oog op Morgen.

Dat maakt het moeilijk om een actief beeld van het aantal Nederlanders in het land te vormen. Van Dueren roept mensen op zich te registreren bij de ambassade "om een zo goed mogelijk beeld te krijgen hoeveel er zijn en om ze te helpen."

Opstijgende rook bij gewelddadige clashes tussen het Soedanese leger en de RSF. Foto: Getty Images

Geweld volgt na oplopende spanningen tussen legerleider en nummer twee

Eerder op zaterdag claimde de RSF dat ze controle hebben weten te krijgen over het presidentieel paleis, de woning van legerleider Abdel Fattah Al Burhan en het internationale vliegveld van Khartoem. Op sociale media werden beelden gedeeld van vernielingen in de vertrekhal van het vliegtuig en brand bij vliegtuigen.

Het geweld volgt op weken van oplopende spanningen tussen de legerleider en president Abdel Fattah Al Burhan en zijn nummer twee, Mohamed Hamdan Dagalo. Dagalo, in Soedan beter bekend als Hemedti, staat aan het hoofd van de RSF.

Burhan en Hemedti zijn in conflict over de integratie van de RSF in het reguliere leger. Deze fusie is een belangrijke voorwaarde voor de overgang naar een burgerregering. Nu is het leger nog aan de macht in Soedan.

De spanningen liepen donderdag nog verder op, toen het leger de RSF beschuldigde van het mobiliseren van manschappen. Paramilitairen zouden op strategische plekken zijn neergezet. Diezelfde spanningen sloegen zaterdag om naar geweld.