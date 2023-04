KLM vliegt niet meer door luchtruim Soedan om oplaaiing geweld

KLM heeft besloten om voorlopig niet door het luchtruim van Soedan te vliegen. De luchtvaartmaatschappij komt tot die beslissing door gewelddadige onlusten in het Afrikaanse land. Zo werd zaterdagochtend een passagiersvliegtuig beschoten op het vliegveld van de hoofdstad Khartoem.

Zaterdag barstte een gewelddadige confrontatie los tussen paramilitairen van de groepering Rapid Support Forces (RSF) en het reguliere leger van het Afrikaanse land. Allebei claimen ze de controle te hebben over belangrijke plekken in de hoofdstad zoals het grootste vliegveld, een militaire basis en een paleis.

Op de luchthaven van Khartoem stond een toestel van de nationale luchtvaartmaatschappij van Saoedi-Arabië Saudia op het punt van vertrekken toen dat werd beschoten. Passagiers en bemanningsleden waren aan boord, maar het is onduidelijk of er gewonden zijn gevallen en hoeveel mensen in het vliegtuig zaten. Het toestel had als bestemming Riyad. De passagiers en bemanningsleden zijn overgebracht naar de Saoedische ambassade in Khartoem.

Het ministerie van Buitenlands Zaken meldt dat de Nederlandse ambassadeur in Soedan, Irma van Dueren, zaterdagochtend naar Khartoem zou vliegen. Maar dat dit niet kon doorgaan omdat het vliegveld daar dicht is als gevolg "van de hevige gevechten".

Eerder op zaterdag claimde de RSF dat ze controle hebben weten te krijgen over het presidentieel paleis, de woning van legerleider Abdel Fattah Al Burhan en het internationale vliegveld van Khartoem. Op sociale media werden beelden gedeeld van vernielingen in de vertrekhal van het vliegtuig en brand bij vliegtuigen.

Burhan en Hemedti zijn in conflict over de integratie van de RSF in het reguliere leger. Deze fusie is een belangrijke voorwaarde voor de overgang naar een burgerregering. Nu is het leger nog aan de macht in Soedan.