Overzicht Veel slachtoffers Russische aanval Sloviansk | 'Doden in Donetsk'

Regelmatig geeft NU.nl je een overzicht van de situatie in Oekraïne. Met deze keer: Oekraïne bevestigt zeker elf doden en 22 gewonden door een Russische raketaanval op Sloviansk. En verder vindt de Braziliaanse president dat de VS moet ophouden met het "aanmoedigen" van de oorlog.

Er worden nog altijd vijf mensen vermist na de Russische raketaanval op een appartementencomplex in de oostelijke stad Sloviansk. Reddingswerkers zijn nog steeds bezig om slachtoffers onder het puin vandaan te halen. Een tweejarig kind kon levend uit het verwoeste gebouw worden gehaald maar overleed alsnog onderweg in de ambulance.

De industriestad in het oosten van Oekraïne telde voor het begin van de oorlog ruim 100.000 inwoners. De stad ligt ten westen van de frontlinie en is in handen van het Oekraïense leger. Rusland, dat al maanden energie steekt in het nabijgelegen Bakhmut, wil de stad graag inlijven.

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.

Wijzig cookie-instellingen

Rusland stelt dat Oekraïne burgers doodt in Donetsk

Niet alleen Russische luchtaanvallen zorgen voor burgerdoden, volgens Rusland doodt Oekraïne ook burgers. Zo stelt de hoofd van de door Rusland overgenomen regio Donetsk, Denis Pushilin, dat zaterdag door Oekraïense luchtaanvallen vier doden zijn gevallen.

Daarnaast zouden er tien burgers geworden zijn geraakt bij de aanvallen in de stad Yasynuvata, ter noorden van Donetsk.

Russische aanvallen op Bakhmut nemen toe

In de oostelijke stad Bakhmut wordt al langer hevig gevochten. Rusland heeft gezegd dat Wagner-huurlingen nog eens twee wijken hebben ingenomen, maar die claim is nog niet onafhankelijk geverifieerd. Volgens het Britse ministerie van Defensie lijken de Russen de aanvallen in de zwaar belegerde stad wel te hebben opgeschroefd.

Inmiddels hebben de Russen een groot deel van de stad in handen, maar in sommige westelijke gebieden van Bakhmut verzetten de Oekraïense soldaten zich nog.

VS herhaalt eis: onmiddellijk toegang tot gearresteerde WSJ-journalist in Rusland

Bij een persconferentie in Vietnam zei de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Antony Blinken, geen nieuws te hebben over Evan Gershkovich, de journalist van de Wall Street Journal die eind maart werd gearresteerd in Rusland. Wel herhaalde Blinken zijn eis dat het Amerikaanse consulaat "onmiddellijke toegang" krijgt tot Gershkovich. Volgens de minister is Rusland daartoe "verplicht" en is de ontzetting ervan in strijd met het internationaal recht.

De Amerikanen stelden begin deze week dat Rusland Gershkovich "ten onrechte" heeft aangehouden. "Journalistiek is geen misdaad. Wij veroordelen de voortdurende onderdrukking van onafhankelijke geluiden in Rusland door het Kremlin", zei de woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Braziliaanse president echoot China: 'Vrede in het belang van de hele wereld'

Op donderdag zei de Chinese minister van Buitenlandse Zaken Qin Gang tegen zijn Russische college Sergey Lavrov dat Rusland en Oekraïne moeten proberen tot een wapenstilstand en vredesonderhandelingen te komen. De Braziliaanse president Luiz Inácio Lula da Silva lijkt die woorden te echoën na zijn bezoek aan Peking, waar hij een gesprek voerde met de Chinese president Xi Jinping.

Volgens Lula moet de internationale gemeenschap de presidenten Vladimir Poetin van Rusland en Volodymyr Zelensky van Oekraïne ervan overtuigen dat "vrede in het belang is van de hele wereld". De Verenigde Staten en de Europese Unie moeten daarin volgens Lula het voortouw nemen. "De Verenigde Staten moeten ophouden de oorlog aan te moedigen en beginnen met praten over vrede, en de Europese Unie moet dat ook doen," zei Lula tegen de pers.

Met het bezoek aan China, de belangrijkste handelspartner van Brazilië, wil Lula de banden tussen beide landen versterken en laten zien dat Brazilië weer een rol speelt op het wereldtoneel. Lula voert daarbij een balanceeract uit, want hij probeert ook de banden met Washington aan te halen. In februari had hij nog een ontmoeting met de Amerikaanse president Joe Biden.