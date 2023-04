Paramilitairen in Soedan claimen inname van presidentieel paleis

Soedan is zaterdag opgeschrikt door geweld tussen paramilitairen en het leger van het land. De paramilitaire groep Rapid Support Forces (RSF) claimt het presidentieel paleis en het grootste vliegveld van het land te hebben veroverd.

Het geweld volgt op weken van oplopende spanningen tussen de legerleider en president Abdel Fattah Al Burhan en zijn nummer twee, Mohamed Hamdan Dagalo. Dagalo, in Soedan beter bekend als Hemedti, staat aan het hoofd van de paramilitaire groep RSF.

Burhan en Hemedti zijn in conflict over de integratie van de RSF in het reguliere leger. Deze fusie is een belangrijke voorwaarde voor de overgang naar een burgerregering. Nu is het leger nog aan de macht in Soedan.

De spanningen liepen donderdag nog verder op, toen het leger de RSF beschuldigde van het mobiliseren van manschappen. Paramilitairen zouden op strategische plekken zijn neergezet.

Die spanningen sloegen zaterdag om naar geweld. Volgens persbureau Reuters werd er op meerdere plekken in hoofdstad Khartoem gevochten. De paramilitairen claimen daarbij het presidentieel paleis en het vliegveld in te hebben genomen. Ook zouden er vliegvelden in steden buiten Khartoem zijn ingenomen. De Soedanese luchtmacht zegt aanvallen uit te voeren.

0:44 Afspelen knop Schoten te horen bij clash tussen machthebbers in Soedan

Burhan en Hemedti trokken samen op

Bij een militaire coup in oktober 2021 trokken Burhan en Hemedti nog samen op, maar gaandeweg nam Hemedti steeds meer afstand van de legerleider en president.

De afgelopen maanden zei Hemedti meermaals dat de staatsgreep van 2021 een fout was die geen verandering teweegbracht in Soedan. In tegendeel: het zou de overblijfselen van het regime van Omar Al Bashir juist nieuw leven inblazen. Bashir werd in 2019 afgezet na een volksopstand.

Ministerie roept Nederlanders in Soedan op binnen te blijven

Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft Nederlanders in Soedan opgeroepen in alle gevallen binnen te blijven en niet de straat op te gaan.