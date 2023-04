Vier jaar na de brand: hoe gaat het met de restauratie van de Notre-Dame?

Precies vier jaar geleden brak er een enorme brand uit in de beroemde Notre-Dame in Parijs. Het vuur verwoestte grote delen van de kathedraal. De Fransen waren vastbesloten de kerk in oude staat te herstellen. Zo gaat het met de restauratie.

Op 15 april 2019 brak er rond 19.00 uur een grote brand uit in de Notre-Dame. In vijftien uur tijd werd een groot deel van de kathedraal verwoest. De twee stenen torens bleven overeind staan, maar de torenspits stortte in. Ook werd twee derde van het dak vernietigd.

Veel houtwerk in de kerk en kunstwerken overleefden de brand niet. Maar de glas-in-loodramen en het bekende orgel bleven gespaard.

Parijzenaars en toeristen keken toe hoe de kerk in vlammen opging. De brandweer kon maar delen redden en de roep om wederopbouw was luid. In totaal haalden Franse donoren zeker 850 miljoen euro op. Daarnaast kwam ook veel hulp uit andere landen, waaronder Duitsland.

De regering stelde in 2019 dat de restauratie van de Notre-Dame in vijf jaar moest worden afgerond. Dat verloopt volgens plan. Naar verwachting zal de kathedraal in december 2024 weer opengaan voor publiek.

Foto: AFP

Tweeduizend eikenbomen gekapt voor het dak

Inmiddels is de restauratie in volle gang. Naar schatting werken ongeveer duizend mensen uit heel Frankrijk dagelijks aan het restauratieproces.

De kerk moest in oude staat worden hersteld. Daarom werden voor de reconstructie van het dak tweeduizend eikenbomen gekapt. Die worden met speciale bijlen tot balken bewerkt. Deze maand zal de torenspits worden opgebouwd tot haar oorspronkelijke vorm.

De meeste gewelven en de muren van het gebouw zijn stabiel gebleven. Maar veel stenen zijn verwoest en moeten worden vervangen. Daarvoor wordt hetzelfde type zandsteen gebruikt uit steengroeven rondom Parijs.

Verkoolde stukken van de kerk worden tentoongesteld in het Architectuurmuseum in de Franse hoofdstad.

In Duitsland werd gewerkt aan het herstel van vier grote glas-in-lood ramen die tijdens de brand zwaar beschadigd raakten. Deze zijn inmiddels gerepareerd en onderweg naar Parijs. Naar verwachting kunnen de ramen eind juli worden geplaatst.

De torenspits stortte volledig in door de brand. Foto: AFP

Kerk komt in oude vorm terug, maar toch onherkenbaar

De daadwerkelijke restauratie kon pas vorig jaar starten, omdat de locatie eerst moest worden schoongemaakt. Door de brand lag er overal een laag van roet, as en lood. Daarnaast moest de Notre-Dame veilig worden gesteld als bouwplaats. Bij deze werkzaamheden waren zeker tweehonderd bedrijven betrokken.

De brand was dan ook een kans om de kathedraal volledig schoon te maken en te restaureren. Dat zou zonder de brand waarschijnlijk nooit gebeurd zijn, vanwege een gebrek aan geld en tijd.

Hoewel de kerk zoveel mogelijk in oude stijl wordt gerestaureerd, zullen veel mensen de kerk nauwelijks meer herkennen als die weer opengaat. Er komt dan veel meer licht binnen, omdat de ramen zijn schoongemaakt. Ook zijn de muren ontdaan van roet en vuil dat zich eeuwenlang heeft opgehoopt.

Foto: Getty Images

Bijzondere bouwmethode ontdekt tijdens restauratie

Er is ook een lichtpuntje aan de herstelwerkzaamheden van de kathedraal. Onderzoekers kregen de kans om de bouwmethoden van vroeger te bestuderen. De Notre-Dame werd tussen 1163 en 1345 gebouwd en was met 35 meter bijzonder hoog voor die tijd.

De onderzoekers ontdekten dat de stenen bij elkaar worden gehouden met zogenoemde krammen. Dat zijn een soort enorme nietjes. De kerk is daarmee mogelijk het oudste kerkgebouw waarbij gebruik werd gemaakt van deze methode.