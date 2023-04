Zeven gewonden doordat auto inrijdt op menigte bij straatrace in Bordeaux

Delen via E-mail

In de Franse stad Bordeaux zijn zeven mensen gewond geraakt toen een auto vrijdagavond op een menigte inreed tijdens een straatrace.

Een 32-jarige bestuurder verloor rond 23.00 uur de macht over het stuur. Op beelden is te zien dat de auto tijdens een straatrace in de Zuidwest-Franse stad met hoge snelheid door een bocht ging en daarna inreed op de menigte langs de weg.