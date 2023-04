Finland start bouw hek langs Russische grens om migranten tegen te houden

Finland is vrijdag officieel begonnen met de bouw van een hek langs de grens met Rusland. Eind 2026 moet het hek van in totaal zo'n 200 kilometer klaar zijn. De bouw begint amper twee weken nadat de Finnen lid van de NAVO zijn geworden.

Volgens Finland is het nieuwe hek niet bedoeld om Russische militairen tegen te houden. Het dient vooral om migranten uit Rusland tegen te houden, zeggen de Finse autoriteiten. Ook moet het hek een situatie als die in Polen in de winter van 2021/2022 voorkomen.

Niet de hele grens wordt bebouwd. "We bouwen in gebieden die per voertuig bereikbaar zijn en waar grootschalige illegale immigratie waarschijnlijk is", zei generaal Jari Tolppanen van de Finse grenswacht vrijdag bij de werkzaamheden. Die vonden plaats in Imatra, op zo'n 250 kilometer ten noordoosten van de hoofdstad Helsinki.