Spaanse vrouw die ruim vijfhonderd dagen onder de grond zat komt boven

Een vijftigjarige Spaanse vrouw leefde anderhalf jaar in afzondering in een grot in een gebergte aan de Spaanse kust. Beatriz Flamini deed mee aan een onderzoek naar slaap- en waakritmes en het menselijk brein.

Flamini is bergbeklimmer, atlete en grotonderzoeker. Ze zat 510 dagen in een grot van 70 meter diepte waar ze geen daglicht zag. De grot was wel bewoonbaar gemaakt en voorzien van een waterleiding en elektriciteit. Er was ook een nooduitgang aangelegd.

Op 21 november 2021 ging Flamini de grot in. Sindsdien las ze zeker zestig boeken. Flamini had geen telefoon of horloge bij zich. Zonder daglicht verloor ze dan ook haar tijdsbesef, zegt ze tegen Spaanse media.

Flamini had wel een laptop bij zich. Daarmee kon ze alleen maar berichten naar de buitenwereld sturen, maar niet ontvangen. Met twee kleine camera's heeft ze haar ervaringen gefilmd.

Flamini heeft een wereldrecord gehaald met de langste tijd dat iemand ooit in een grot heeft geleefd. Ze vond het zwaar, maar heeft geen spijt, zegt ze tegen Spaanse media. "Er waren moeilijke momenten, zoals een invasie van vliegen in de grot." Ze hallucineerde soms ook doordat het zo stil was in de grot.