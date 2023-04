Spaanse politie rolt grootste cocaïnelab van Europa op

De Spaanse politie heeft het tot nu toe grootste cocaïnelab van Europa opgerold. Het lab kon tot 200 kilogram cocaïne per dag produceren. Achttien mensen zijn aangehouden, meldt The Guardian vrijdag.

De Spaanse politie nam samen met Portugese en Colombiaanse autoriteiten 1.300 kilo cocapasta, een tussenproduct van cocaïne, in beslag. In de buurt van Madrid werd nog eens 100 kilo cocaïne gevonden. De arrestaties vonden door heel Spanje plaats, van het vasteland tot het eiland Gran Canaria.

Het gigantische lab stond in de noordwestelijke regio Galicië. Teams werkten er met Colombiaanse en Mexicaanse specialisten. "Het megalaboratorium stond nooit stil. De 'koks' werkten in shifts van 24 uur per dag om de cocapasta te veranderen in cocaïne voor consumptie", zegt de politie.