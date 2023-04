Rellen in Franse steden na goedkeuring pensioenhervormingen door gerechtshof

Delen via E-mail

De Franse pensioenhervormingen mogen grotendeels doorgaan van de raad die beoordeelt of wetten botsen met de grondwet. Daarmee heeft de Franse president Emmanuel Macron mogelijk de laatste horde genomen voor verhoging van de pensioenleeftijd van 62 naar 64 jaar. Het besluit heeft in meerdere steden tot onrust geleid.

In Frankrijk wordt al ruim een maand hevig geprotesteerd tegen de pensioenplannen. Bij die demonstraties zijn miljoenen mensen aanwezig en wordt veel vernield.

Oppositiepartijen als Rassemblement National van Marine Le Pen roepen de betogers op bij de volgende verkiezingen tegen het huidige kabinet te stemmen. "Want een auto in brand steken gaat niets veranderen", zei Le Pen.

Ook vrijdagavond zijn ontevreden mensen de straat opgegaan. In Parijs werden op veel plekken vuilnis en afvalbakken in brand gestoken. De politie gebruikte traangas om de relschoppers een halt toe te roepen. Ook in steden als Lyon, Grenoble en Nantes kwam het tot ongeregeldheden.