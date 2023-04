Hoogste gerechtshof keurt omstreden Franse pensioenhervormingen goed, geen referendum

De pensioenhervormingen in Frankrijk mogen doorgaan van de raad die beoordeelt of wetten botsen met de grondwet. Daarmee heeft de Franse president Emmanuel Macron mogelijk de laatste horde voor verhoging van de pensioenleeftijd van 62 naar 64 jaar genomen. Een verzoek voor een referendum is afgewezen.

Het lag al in de lijn der verwachting dat de Conseil constitutionnel (grondwettelijke raad) zou instemmen met de wet. De leden toetsen of wetsvoorstellen niet botsen met de huidige grondwet. Het komt vrijwel nooit voor dat de raad een wetsvoorstel afwijst, zeggen experts.

In Frankrijk wordt al ruim een maand hevig geprotesteerd tegen de plannen. Bij die demonstraties zijn miljoenen mensen aanwezig en wordt veel vernield. Oppositiepartijen als Rassemblement National van Marine Le Pen roepen de betogers op om bij de volgende verkiezingen tegen het huidige kabinet te stemmen. "Een auto in brand steken gaat niets veranderen."

Kiezers krijgen niet de mogelijkheid zich via een referendum uit te spreken over de pensioenhervormingen. Een verzoek van voornamelijk linkse parlementariërs is door de Conseil constitutionnel afgewezen, meldt Le Monde.

Macron drukte pensioenplannen door parlement heen

Macron en premier Élisabeth Borne moesten een omstreden route afleggen om de pensioenhervormingen door te voeren.

Zo omzeilde de regering het parlement met grondwetsartikel 49.3 - ook wel bekend als de 'nucleaire optie'. Macron en Borne vreesden namelijk dat het pensioenplan het niet zou halen als het parlement erover zou stemmen, aangezien de regering geen meerderheid in de Franse Tweede Kamer heeft.

De nucleaire optie is al honderd keer eerder ingezet, maar nog nooit voor zo'n omstreden onderwerp. De oppositie probeerde vervolgens de regering ten val te brengen met moties van wantrouwen, maar dat mislukte door een gebrek aan steun.