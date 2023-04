Dit is Jack Teixeira, die 15 jaar cel riskeert voor het grote Pentagon-lek

Jack Teixeira, een 21-jarige IT'er van het Amerikaanse leger, werd donderdag aangehouden door de FBI in het onderzoek naar het Pentagon-lek. Inmiddels hangt hem een gevangenisstraf van vijftien jaar boven het hoofd. NU.nl legt uit wie Teixeira is en hoe hij de documenten kon lekken.

Teixeira werkte bij de afdeling van de Amerikaanse luchtmacht in zijn thuisstaat Massachusetts. Als IT-specialist was hij verantwoordelijk voor onder meer de communicatienetwerken binnen het leger.

De 21-jarige Teixeira wordt verdacht van het lekken van geheime documenten van het Amerikaanse ministerie van Defensie, ook bekend als het Pentagon. Afgelopen weekend werd bekend dat hij officieel wordt beschuldigd van "het zonder toestemming verkrijgen en verspreiden van informatie over nationale defensie". Ook wordt hem het "zonder toestemming verkrijgen en verspreiden van geheime documenten" ten laste gelegd. Als hij schuldig wordt bevonden, kan hij tot vijftien jaar cel krijgen.

Amerikaanse kranten, waaronder The New York Times en The Washington Post, wisten Teixeira kort na het lekken van de Pentagon-documenten al aan de zaak te linken. Na Teixeira's arrestatie bevestigde justitieminister Merrick Garland dat de 21-jarige Amerikaan was aangehouden, omdat hij onbevoegd vertrouwelijke informatie van Defensie zou hebben meegenomen en verspreid.

Amerikaanse media zochten massaal naar informatie over de 21-jarige medewerker van het leger. Teixeira werd al snel gelinkt aan een besloten chatgroep op Discord, een socialemediaplatform dat vooral door gamers gebruikt wordt. De groep heette Thug Shaker Central en Teixeira was bekend onder zijn gebruikersnaam O.G. (Amerikaanse afkorting voor Original Gangster).

Dit stond (onder meer) in de gelekte Pentagon-documenten Zorgen van de VS over de slagingskans van een Oekraïens lenteoffensief: de Oekraïners zouden te weinig troepen, munitie en wapens hebben.

Gevoelige informatie over de houding van andere landen tegenover de oorlog. Zo zou Egypte hebben overwogen raketten aan Rusland te leveren, hoewel die plannen volgens de VS waarschijnlijk nooit worden uitgevoerd.

De VS keek mee met een discussie binnen Zuid-Korea of het Aziatische land wapens aan Oekraïne moest leveren.

Westerse commando's zouden aanwezig zijn in Oekraïne. Ook Nederland heeft een commando in Oekraïne zitten, bleek uit de documenten.

De VS zou ontevreden zijn met de houding van VN-chef António Guterres bij de onderhandelingen over een graandeal. Hij zou daarbij bepaalde eisen van Rusland hebben ingewilligd, wat het volgens de VS moeilijker maakt om Moskou aansprakelijk te stellen voor de oorlog.

'Iedereen respecteerde O.G.'

De chatgroep is in 2020 tijdens de coronapandemie opgericht. In de groep zaten twintig tot dertig leden die elkaar online opzochten om te praten over hun gedeelde liefde voor vuurwapens, (veelal racistische of antisemitische) memes te delen en te gamen, schrijft The New York Times, die met verschillende groepsleden heeft gesproken.

De groep was erg hiërarchisch. Teixeira stond, als medewerker van de Amerikaanse luchtmacht, hoog in de pikorde. Hij schepte tegenover zijn online vrienden graag op over zijn militaire kennis. Vooral jongere groepsleden keken tegen O.G. op. "Iedereen respecteerde O.G.", zegt een van de groepsleden tegen The New York Times. "Hij was de man, de mythe. En hij was de legende."

Maar er zat ook een duistere kant aan O.G., zo ontdekte The Washington Post. Die krant zag een video waarin Teixeira racistische en antisemitische leuzen schreeuwt, voordat hij een vuurwapen leegschiet. Hij had daarnaast geen hoge pet op van de Amerikaanse overheid.

Teixeira wilde jongere groepsleden leren over oorlog. En dus begon hij vanaf oktober 2022 zeer vertrouwelijke documenten te delen in de groep. In totaal kregen de groepsleden zo enkele honderden pagina's voorgeschoteld: van vertrouwelijke informatie over het Russische leger tot geheime strijdplannen van de Oekraïense strijdkrachten.

Duizenden legermedewerkers hebben toegang tot vertrouwelijke documenten

Via zijn functie had Teixeira toegang tot de zeer vertrouwelijke documenten. The Washington Post meldt dat in totaal duizenden medewerkers binnen het Amerikaanse leger zulke toegang hebben. Het Pentagon, waar Defensie gehuisvest is, vertrouwt er op basis van "militaire discipline" op dat medewerkers dat privilege niet misbruiken, legde een woordvoerder donderdag uit.

Maar dat vertrouwen schaadde Teixeira dus. De afgelopen weken lekte de informatie via andere sociale media naar nieuwsmedia en algauw werd de omvang van het lek duidelijk. Het Pentagon sprak van een "zeer serieus risico voor de nationale veiligheid" en stelde een intern onderzoek naar de veiligheidsrisico's in.

Strafrechtelijk onderzoek leidde naar een verdachte, die de FBI donderdag kon aanhouden. Het is nog niet helemaal duidelijk wat Teixeira boven het hoofd hangt. Minister Merrick Garland heeft gezegd dat de verdachte wordt vervolgd op basis van de Amerikaanse spionagewet.

Nachtmerrie voor overheden en inlichtingendiensten

Het Pentagon-lek is een nachtmerrie voor overheden en inlichtingendiensten. Vanwege de gevoeligheid van bepaalde informatie is het volgens hen soms beter dat iets niet naar buiten komt.

Zo kon de VS rekenen op verontwaardigde reacties van Seoel en Caïro, toen duidelijk werd dat hun bondgenoot ze had bespioneerd.

Ook de informatie dat westerse commando's in Oekraïne aanwezig zijn, kan de VS duur komen te staan. Hoewel niet duidelijk is wat de commando's precies in Oekraïne doen, denken experts dat Rusland de informatie zal gebruiken als bewijs dat het land ook met de NAVO in conflict is.

En dit alles is nog maar het topje van de ijsberg. The Economist schrijft dat er nog altijd nieuwe documenten vanuit O.G.'s netwerk komen bovendrijven. En niemand weet welke (nieuwe) informatie daar nog in staat.