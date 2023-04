Minneapolis schikt voor miljoenen in zaken rond agent die George Floyd doodde

Delen via E-mail

De Amerikaanse stad Minneapolis heeft donderdag een schikking getroffen met twee zwarte inwoners. Zij zouden buitensporig zijn mishandeld door Derek Chauvin, de oud-agent die ook verantwoordelijk is voor de dood van George Floyd.

Zij zouden in 2017 racistisch zijn behandeld door de nu 47-jarige Chauvin, die eerder tot een celstraf van 22,5 jaar werd veroordeeld voor de moord op Floyd.

Pope was veertien jaar oud toen politieagenten, onder wie Chauvin, naar zijn huis kwamen vanwege een melding over huiselijk geweld. Chauvin zou hem met een zaklamp hebben geslagen en hem met zijn knie op de grond hebben gedrukt. Dat deed hij in 2020 ook bij Floyd.