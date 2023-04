Abortus wordt steeds moeilijker in zuiden van VS: ook verbod in Florida

Een abortus laten uitvoeren wordt in het zuiden van de Verenigde Staten steeds ingewikkelder. Florida heeft een verbod op abortus na de zesde week zwangerschap donderdag goedgekeurd. De meeste andere staten in de regio hebben al vergelijkbare wetgeving, waardoor vrouwen op steeds minder plekken terechtkunnen.

Sinds het Amerikaanse Hooggerechtshof vorig jaar het landelijke recht op abortus schrapte , reisden vrouwen uit het hele zuidoosten van de VS naar Florida om hun zwangerschap te beëindigen. Het Witte Huis noemt het nieuwe verbod in de staat "extreem en gevaarlijk".

Het door de Republikeinen gedomineerde Huis van Afgevaardigden in Florida keurde het voorstel goed met zeventig stemmen voor en veertig stemmen tegen. De Senaat had er eerder deze maand al mee ingestemd.

Als gouverneur en vermoedelijke presidentskandidaat Ron DeSantis zoals verwacht zijn handtekening zet, wordt de wet van kracht. De wet staat uitzonderingen in het geval van verkrachting, incest of ernstig gevaar voor de moeder wel toe.

Geen recht meer op abortus: hoe kon het zover komen in de VS?

"Het verbod druist in tegen de fundamentele vrijheden en is niet in overeenstemming met de opvattingen van de overgrote meerderheid van de bevolking van Florida en van de Verenigde Staten", meldt het Witte Huis in een verklaring.