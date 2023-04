Abortuspil blijft voorlopig tóch beschikbaar in VS, maar de regels zijn nu strenger

De abortuspil mifepriston blijft voorlopig beschikbaar in de Verenigde Staten, maar de regels zijn wel strenger geworden. Daarmee heeft een Amerikaanse rechter een einde gemaakt aan de onduidelijkheid die was ontstaan door twee tegenstrijdige uitspraken.

Voorlopig mag mifepriston alleen in de eerste zeven weken van een zwangerschap worden gebruikt. Voorheen was de termijn tien weken. Ook moeten zwangeren de pil ophalen bij hun arts. Het middel mag niet meer per post worden verzonden.

Mifepriston wordt in combinatie met misoprostol gebruikt om een miskraam op te wekken. Er ontstond discussie over de pil na de uitspraak van een Texaanse rechter in een abortuszaak. De rechtbank had besloten een 23 jaar oude vergunning voor mifepriston in te trekken.

Kort daarna oordeelde een rechtbank in de staat Washington dat de pil in zeventien andere staten wél beschikbaar moest blijven. Bedrijven waarschuwden vervolgens voor onzekerheid in de farmaceutische industrie als beide uitspraken overeind zouden blijven.

Farmaceutische bedrijven zijn boos: 'Wetenschap genegeerd'

De farmaceutische industrie reageerde furieus op de uitspraak van de Texaanse rechter. "De rechter negeert tientallen jaren van wetenschappelijk bewijs", schrijven medicijn- en biotechbedrijven in een brief.

De farmaceuten vinden dat de uitspraak de door de Amerikaanse toezichthouder FDA verstrekte vergunningen ondermijnt. De FDA bepaalt of medicijnen veilig genoeg zijn voor de Amerikaanse markt. "Maar wat zijn die vergunningen waard als de overheid die jaren later kan intrekken, zonder rekening te houden met wetenschap of bewijs?", staat in de brief, die door ruim 250 hooggeplaatsten uit de industrie is ondertekend.

Medisch deskundigen beschouwen de abortuspillen al jaren als veilig en effectief. Ze zijn in 2020 gebruikt bij 53 procent van de iets meer dan 930.000 abortussen in de VS.