Laatste doden onder het puin gehaald van ingestort gebouw in Marseille

Bergingswerkers hebben woensdag in Marseille de laatste twee lichamen onder het puin van een ingestort gebouw vandaan gehaald. Na een zware explosie in de nacht van zaterdag op zondag stortte het flatgebouw in.

Alle acht bewoners van het pand met vier verdiepingen kwamen om het leven. Ook twee naastgelegen gebouwen raakten zwaar beschadigd.

Meer dan tweehonderd bewoners van ruim veertig panden in de omgeving werden uit voorzorg geëvacueerd. Zij kunnen nog altijd niet terug naar hun huizen en worden opgevangen in onder meer hotels.

Over de oorzaak van de ontploffing is nog niets bekend. Vermoedelijk gaat het om een gaslek, maar de Franse politie heeft gespecialiseerde onderzoekers naar Marseille gestuurd om de oorzaak te achterhalen. De dodelijke slachtoffers zijn vijf vrouwen en drie mannen.