Macron reageert op kritiek na Taiwan-uitspraken: Franse positie niet veranderd

De Franse positie ten opzichte van Taiwan is niet veranderd. Dat zei Franse president Emmanuel Macron woensdag op de laatste dag van zijn staatsbezoek aan Nederland. Daarmee reageerde hij voor het eerst op de internationale kritiek die hij kreeg naar aanleiding van eerdere uitspraken over Taiwan.

"Wij willen een conflict vermijden" en "de status quo behouden" als het om Taiwan gaat, zei Macron. Volgens de Franse president heeft hij dit ook duidelijk gemaakt aan de Chinese president Xi Jinping.

Na een bezoek aan China vorige week verklaarde Macron dat de Europese Unie niet moet worden meegezogen in een crisis tussen de Verenigde Staten en China over Taiwan. Ook pleitte hij voor een onafhankelijker Europa.

In een interview met de Franse kranten Les Echos en Politico zei Macron over Taiwan: "Het ergste zou zijn als wij Europeanen volgers worden op dit onderwerp en ons moeten aanpassen aan het Amerikaanse ritme of een overdreven Chinese reactie."

Het interview zorgde voor internationale kritiek. De Amerikaanse Republikeinse senator Marco Rubio maakte een vergelijking met Oekraïne. "Als Europa geen partij kiest tussen de Verenigde Staten en China als het over Taiwan gaat, dan zouden wij als Verenigde Staten misschien ook geen partij moeten kiezen als het om Oekraïne gaat", zei Rubio.

'Strategische fout'

Ook in een aantal Oost-Europese landen viel het interview slecht. Die zijn zeer gehecht aan de band met Washington. Zij wezen erop dat de Amerikaanse militaire hulp hard nodig is in Oekraïne. In Nederland twitterde Ruben Brekelmans (VVD): "Suggereren dat Taiwan niet ons probleem is, is een strategische fout".