Schotse regering start juridisch gevecht met Londen om transgenderwet

Het Schotse parlement start een juridische procedure tegen de centrale regering in Londen om een transgenderwet alsnog in te voeren. De wet was al goedgekeurd in Schotland, maar Londen hield de invoering begin dit jaar met een veto tegen.

De centrale regering in Londen is bang dat de Schotse wet gevolgen heeft voor de gelijkheidswetgeving in de rest van Groot-Brittannië.

Met het veto bemoeit de centrale regering in Londen zich volgens een Schots regeringslid te veel met de keuzes van Schotland. Het regeringslid zegt tegen lokale media dat de Schotten naar de rechter stappen "om de democratische beslissing van het parlement te handhaven en te zorgen voor een goede bescherming van de decentralisatie".

In Schotland zelf leidde de transgenderwet tot ophef. Zowel voor- als tegenstanders gingen de straat op.