Duitsland wil nog dit jaar cannabisgebruik in privésfeer toestaan

In Duitsland moet het gebruik van cannabisproducten in de privésfeer nog voor het einde van dit jaar mogelijk zijn. Het oorspronkelijke plan om de verkoop van bijvoorbeeld wiet voor recreatief gebruik legaal te maken, is na overleg met de Europese Unie afgezwakt.

Duitsers mogen straks thuis tot drie cannabisplanten houden. Ook mogen ze straks maximaal 25 gram cannabis op zak hebben. Het Duitse parlement moet het wetsvoorstel nog goedkeuren.

De Duitse ministers Karl Lauterbach (Volksgezondheid) en Cem Özdemir (Landbouw) zien af van de introductie van speciale cannabiswinkels. In plaats daarvan gaan speciale verenigingen de producten verkopen.

Wel willen de ministers hun aanvankelijke idee nog gaan testen in een aantal regio's. Aan de hand daarvan wordt het effect van de legalisering van cannabis op de volksgezondheid en de zwarte markt bekeken.