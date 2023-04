Italië roept noodtoestand uit vanwege grote toename aantal vluchtelingen

De Italiaanse regering heeft dinsdag de noodtoestand uitgeroepen vanwege het grote aantal migranten dat in korte tijd de Middellandse Zee overstak. De aantallen zijn volgens de regering ruim verdrievoudigd vergeleken met dezelfde periode een jaar eerder.

Door de noodtoestand uit te roepen, kan Italië deze grote instroom naar eigen zeggen beter aan. Zo wordt het makkelijker om mensen die niet in Italië mogen blijven sneller terug te sturen. Ook komt er door het uitroepen van de noodtoestand 5 miljoen euro extra vrij. Daarmee worden nieuwe opvanglocaties in het zuiden van het land opgezet, meldt persbureau ANSA.

De noodtoestand zal volgens het ministerie van Zee- en Civiele Bescherming zes maanden duren.

De regering onder leiding van premier Giorgia Meloni is sinds oktober de baas in Italië. De regering beloofde de "massa-immigratie" te beteugelen. Dat is tot nu toe niet gelukt.

Volgens cijfers van het ministerie van Binnenlandse Zaken kwamen in 2023 zo'n 31.300 migranten in Italië aan, tegenover ongeveer 7.900 mensen in dezelfde periode vorig jaar.

Tientallen mensen overleden bij schipbreuk in februari

Maandag meldde de kustwacht nog twaalfhonderd mensen te hebben gered bij verschillende reddingsoperaties. Ook liefdadigheidsgroepen waren hierbij betrokken.

In februari overleden tientallen mensen bij een schipbreuk aan de Zuid-Italiaanse kust. Na de schipbreuk drong premier Meloni er bij de Europese Unie op aan om meer te doen om illegale immigratie te stoppen.

Nu spreekt de Italiaanse regering de Europese Unie opnieuw aan. "Laat het duidelijk zijn: we lossen het probleem niet op", zegt minister Nello Musumeci van Civiele Bescherming. Volgens hem kan alleen Europa het probleem oplossen door "verantwoord in te grijpen". Hij legt niet uit wat hij daarmee bedoelt.