Politie vindt vier bommen op begraafplaats in Noord-Ierse stad Londonderry

De Noord-Ierse politie heeft dinsdag vier bommen gevonden op een begraafplaats in Londonderry (ook bekend als Derry). Die ontdekking komt op de dag dat de Amerikaanse president Joe Biden een bezoek brengt aan het land.

Biden is inmiddels geland in het land, om stil te staan bij het Goedevrijdagakkoord. Dat maakte in 1998 een einde aan de jarenlange strijd tussen katholieke republikeinen en protestanten over de toekomst van dit deel van het Verenigd Koninkrijk. De president liet eerder op de dag weten dat "de vrede bewaren de hoogste prioriteit heeft".