Op 14 mei gaat Turkije naar de stembus om de president en een nieuw parlement te kiezen. We houden je vanaf nu elke week met onze campagne-updates op de hoogte van wat er speelt in het land. Deze week: de rol van moderne wapens in de campagne van president Recep Tayyip Erdogan. Wat kan de oppositie ertegenover stellen?

Vanwege de nasleep van de aardbevingen en de ramadan is er in Turkije (nog) geen sprake van een felle verkiezingscampagne. Afgelopen week zijn voorzichtig de eerste posters, billboards en vlaggetjes in het straatbeeld verschenen. Bovendien is het verkiezingsprogramma van Erdogans partij AKP pas dinsdagmiddag gepresenteerd.

President Erdogan en zijn partij willen vooral de gebruikelijk zaken: meer investeren, de werkloosheid terugdringen en de inflatie bestrijden. Ook moet de landbouw beter worden en moeten jongeren meer kansen krijgen.

Maar de hoofdboodschap is in feite dezelfde als bij de vorige verkiezingsrondes: Erdogan bouwt en krijgt dingen voor elkaar, maar de oppositie klaagt alleen. De president spreekt dan ook vooral bij openingsceremonies of de aftrap van grote projecten, zoals een nieuw ziekenhuis, een hogesnelheidslijn of de presentatie van de Turkse elektrische auto TOGG.

Kemal Kiliçdaroglu, Erdogans belangrijkste tegenstander, staat op de stadspleinen. Hij krijgt tijdens de campagne gezelschap van zijn partijgenoten Ekrem Imamoglu en Mansur Yavas, de burgemeesters van respectievelijk Istanboel en Ankara. Zij worden tot de populairste politici van Turkije gerekend.

President pronkt met drones, straaljagers, tanks en vliegdekschip

Erdogan bouwt letterlijk en figuurlijk aan een sterk Turkije, klinkt het. Maandag was hij bij de officiële ingebruikname van de TCG Anadolu, het nieuwe vlaggenschip van de Turkse marine. Het 232 meter lange vaartuig doet dienst als vliegdekschip, waar de Turkse militaire Baykar-drones gebruik van kunnen maken. Deze Baykar-producten komen uit de koker van Selçuk Bayraktar, de schoonzoon van Erdogan.

Twee weken geleden poseerde Erdogan bij de nieuwe Baykar Kizilelma, een onbemand gevechtsvliegtuig dat net zijn testprogramma had afgerond. Daarnaast gingen persberichten over de TFX, de eerste Turkse straaljager, en het nieuwe gevechts- en trainingsvliegtuig Hürjet de deur uit.

Als klap op de vuurpijl neemt Erdogan op 23 april symbolisch de Altay, de eerste in Turkije ontwikkelde tank, in ontvangst. De investeringen in de defensie-industrie zijn opgelopen tot 75 miljard dollar (68,6 miljard euro), zei de president in een campagneboodschap.

'We moeten het over uien hebben'

Het contrast met de campagne van de oppositie kan haast niet groter zijn. Terwijl Erdogan met zijn vliegdekschip pronkte, sprak zijn tegenstander Kiliçdaroglu zoals gebruikelijk vanaf zijn keukentafel de mensen toe. De oppositieleider had het over de uienprijs, die in 2022 met 314,6 procent is gestegen.

"Als wij aan de macht komen, dan zullen we de democratie herstellen. Zodat investeringen zullen terugkeren en de economie zich net als de koopkracht kan herstellen. Het is heel simpel: de prijs van 1 kilo uien is 30 lira. Als Erdogan in het zadel blijft, wordt het 100 lira. En dat hebben we het nog niet over de andere producten gehad."

Imamoglu, de burgemeester van Istanboel die ook op campagne is, herinnerde het publiek eraan dat 1 pond gehakt voor veel Turken onbetaalbaar is geworden. Erdogan leek niet onder de indruk. "De vooruitgang van een land meet je niet af aan tomaten of uien. Die blijkt uit bruggen, vliegvelden, (elektrische) auto's, straaljagers en een vliegdekschip", zei de president met zoveel woorden. De aanhang van de oppositie zwaait intussen met uien, die de nieuwe mascotte lijken te zijn geworden.

Kemal Kiliçdaroglu en zijn ui in de jongste videoboodschap vanuit de keuken. Foto: twitter.com/kilicdarogluk

Oppositie op voorsprong

Ten slotte verschenen afgelopen week ook negen nieuwe peilingen. Waaronder die van MAK, de opiniepeiler die in 2018 dicht bij de uiteindelijke verkiezingsuitslag zat. Op basis van het gemiddelde van die peilingen ontstaat het volgende beeld:

Kemal Kiliçdaroglu: 48,3 procent van de stemmen

Recep Tayyip Erdogan: 43,8 procent

Muharrem Ince: 5,5 procent

Sinan Ogan: 2,2 procent

Dit zou betekenen dat Erdogan en oppositiekandidaat Kiliçdaroglu het in een tweede ronde opnieuw tegen elkaar moeten opnemen. Die ronde staat gepland voor 28 mei. MetroPoll, een andere bekende opiniepeiler, houdt het op 42,6 procent voor Kiliçdaroglu en 41,1 procent voor de zittende president.

Het bedrijf heeft ook onderzocht of Turken in de kansen van de oppositie geloven. Het lijkt erop dat voor het eerst een (zeer krappe) meerderheid verwacht dat die gaat winnen.

