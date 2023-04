VS lijmt banden met Zuid-Korea na Pentagon-lek, ook geheime info uit Egypte

De Verenigde Staten proberen de banden te herstellen met de bevriende landen, die voorkomen in de zeer geheime Amerikaanse documenten die gelekt zijn. Ondertussen is er in nieuwe gelekte stukken ook geheime informatie uit Egypte opgedoken.

Dinsdag sprak de Amerikaanse minister van Defensie met zijn Zuid-Koreaanse collega over het lek. In het telefoongesprek kwamen zij overeen dat veel van de informatie over Zuid-Korea "niet waar" of "aangepast" is. Welke stukken dan niet kloppen of veranderd zijn, hebben ze niet gezegd.

In de documenten staat dat de VS heeft meegekeken bij een gevoelige discussie in Zuid-Korea over het wel of niet leveren van wapens en munitie aan Oekraïne. Het lek leidde in Zuid-Korea tot ophef. President Yoon Suk-yeol wil dat alle documenten gecontroleerd worden en dat de VS "passende stappen" neemt om dit op te lossen.

Op 26 april brengt Yoon een bezoek aan de Amerikaanse president Joe Biden in Washington.

Documenten onthullen ook geheime Egyptische plannen

Uit de gelekte stukken blijkt dat de Amerikanen ook enkele bondgenoten hebben bespioneerd. Zo zijn ook Israël en Oekraïne in verlegenheid gebracht. In de documenten staat onder meer informatie over Oekraïens munitietekort in de oorlog tegen Rusland en de protesten in Israël tegen premier Benjamin Netanyahu.

De Washington Post onthulde maandag dat ook Egypte voorkomt in de gelekte stukken. Volgens de Amerikaanse krant staat in de documenten dat de Egyptische president Abdel Fatah El-Sisi in het geheim plannen maakte om 40.000 raketten te maken en te leveren aan Rusland. De Egyptenaren zouden dit geheim willen houden "om problemen met het Westen te voorkomen".

VS onderzoekt documenten op echtheid

De documenten werden in eerste instantie verspreid via sociale media Discord en 4Chan. Amerikaanse ambtenaren verklaarden vrijdag anoniem tegenover Reuters dat zij dachten dat Rusland of pro-Russische groeperingen achter het lek zitten.

Verschillende veiligheidsexperts laten het persbureau zondag echter weten dat zij vermoeden dat er een Amerikaan achter zit, omdat veel van de documenten alleen in Amerikaanse handen waren.