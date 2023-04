Taiwan ziet na militaire oefening China nog steeds marineschepen en straaljagers

Na een grootschalige militaire oefening van China rond Taiwan zijn er nog steeds negen Chinese marineschepen actief rond het eiland. Dat meldt het Taiwanese ministerie van Defensie.

China stelt dat Taiwan nog altijd onderdeel van China is. Het eiland is sinds 1949 zelfstandig. De VS erkent Taiwan niet als onafhankelijke staat, maar is wel de belangrijkste steunpilaar en wapenleverancier van het eiland.