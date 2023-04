Politie bekogeld in Derry, zorgen over bezoek Joe Biden aan Noord-Ierland groeien

In 1998 werd het Goedevrijdagakkoord ondertekend. Daarmee moest er een einde worden gemaakt aan het geweld tussen de katholieken en protestanten over Noord-Ierland. Het akkoord stelt dat Noord-Ierland bij het Verenigd Koninkrijk blijft horen, maar met open grenzen naar Ierland. Toch was het conflict hiermee niet ten einde. Er zijn nog veel katholieke nationalisten die streven naar een verenigd Ierland.