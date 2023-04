Medicijnproducenten veroordelen abortusuitspraak van rechter in Texas

Grote medicijnproducenten veroordelen de abortusuitspraak van een Texaanse rechter. Deze Amerikaanse districtsrechter besloot een 23 jaar oude vergunning voor de abortuspil mifepriston in te trekken. De bedrijven waarschuwen voor onzekerheid in de farmaceutische industrie als deze beslissing in praktijk wordt gebracht, schrijft The New York Times maandag.

"De beslissing negeert tientallen jaren van wetenschappelijk bewijs", schrijven meerdere medicijn- en biotechbedrijven in een brief. Ook gaat het volgens de bedrijven in tegen eerdere rechtelijke uitspraken. De brief is ondertekend door ruim 250 hooggeplaatsten uit de industrie, onder wie CEO Albert Bourla van Pfizer, bekend van het coronavaccin.

De organisaties vinden dat de uitspraak alle vergunningen van de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) ondermijnt. De FDA bepaalt onder meer of medicijnen veilig zijn om op de Amerikaanse markt te komen. De bedrijven vragen zich af wat de vergunningen van deze autoriteit waard zijn als de overheid deze jaren later kan intrekken. Daarom vinden de bedrijven dat de uitspraak van de rechter de prullenbak in moet.

"Als rechtbanken de goedkeuring van geneesmiddelen kunnen vernietigen zonder rekening te houden met wetenschap of bewijs", schrijven zij. "Of met de complexiteit die nodig is om de veiligheid en werkzaamheid van nieuwe medicijnen volledig te onderzoeken. Dan loopt elk medicijn het risico op hetzelfde resultaat als mifepriston."